Non sarà arrivato un successo, ma un pari al "Del Conero", contro un’ Ancona così quotata, non vale certo meno. Mister Clementi può definirsi più che soddisfatto. Per il risultato e per la prestazione dei suoi. La Vigor è viva ed ha saputo soffrire in uno stadio storicamente difficile da espugnare. Il pari di Ancona frena la corsa dei dorici, ma non sconvolge la classifica dei senigalliesi, in compenso regala un’enorme dose di autostima ai rossoblu per il prosieguo della stagione. "Abbiamo giocato con la giusta aggressività al cospetto di una squadra forte, tecnica e fisica come l’Ancona. Se non fossimo scesi in campo con questo atteggiamento non saremmo usciti indenni da uno stadio così importante - dice mister Aldo Clementi, tecnico della Vigor -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Clementi: "Bravi, ci abbiamo provato"