Cittadino del Mondo di Franco Novelli | il manifesto esistenziale del vero viaggiatore interiore

361magazine.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cittadino del Mondo” di Franco Novelli, secondo l’autore, essere “cittadini del mondo” non significa attraversare tanti Paesi, ma coltivare una predisposizione dell’animo. Con Cittadino del Mondo – Ricordi e considerazioni su un viaggio mai finito, disponibile su Amazon, Franco Novelli offre molto più di un memoir: propone una visione del mondo e dell’essere umano che diventa quasi un manifesto di vita. Secondo l’autore, essere “cittadini del mondo” non significa attraversare tanti Paesi, ma coltivare una predisposizione dell’animo: un’apertura verso gli altri, una curiosità profonda, un desiderio di capire se stessi attraverso ciò che si incontra. 🔗 Leggi su 361magazine.com

