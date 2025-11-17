Cina-avverte Giappone e USA su Taiwan | Riunificazione pacifica ma non escludiamo la forza

Le parole scelte da Pechino nelle ultime ore hanno il tono di un avvertimento diretto, non solo a Taipei ma anche a Tokyo e Washington. La Cina ribadisce di voler fare “ogni sforzo possibile” per una riunificazione pacifica con Taiwan, pur precisando che non rinuncerà mai “all’uso della forza”. Una formula già nota, ma che oggi arriva in un contesto più teso del solito e attraverso un canale non casuale: l’Ambasciata cinese in Giappone, che ha ripreso di mira le recenti dichiarazioni della premier nipponica Sanae Takaichi sul possibile intervento militare di Tokyo in caso di attacco a Taiwan. Secondo Pechino, un coinvolgimento giapponese sarebbe “un atto di aggressione” e riceverebbe una risposta “ferma”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

