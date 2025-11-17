Cina-avverte Giappone e USA su Taiwan | Riunificazione pacifica ma non escludiamo la forza
Le parole scelte da Pechino nelle ultime ore hanno il tono di un avvertimento diretto, non solo a Taipei ma anche a Tokyo e Washington. La Cina ribadisce di voler fare “ogni sforzo possibile” per una riunificazione pacifica con Taiwan, pur precisando che non rinuncerà mai “all’uso della forza”. Una formula già nota, ma che oggi arriva in un contesto più teso del solito e attraverso un canale non casuale: l’Ambasciata cinese in Giappone, che ha ripreso di mira le recenti dichiarazioni della premier nipponica Sanae Takaichi sul possibile intervento militare di Tokyo in caso di attacco a Taiwan. Secondo Pechino, un coinvolgimento giapponese sarebbe “un atto di aggressione” e riceverebbe una risposta “ferma”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sale la tensione tra Cina e Giappone su Taiwan e l'ambasciatore cinese a Tokyo avverte i connazionali: "Evitare viaggi in Giappone. Il clima di scambi interpersonali è notevolmente deteriorato". Nel video il recente festival delle mongolfiere di Saga, richiamo Vai su X
CEO NVIDIA: Cina vincerà la sfida sull'AI con gli USA Il CEO di NVIDIA avverte: restrizioni sui chip rischiano di indebolire la leadership USA mentre la Cina avanza rapidamente nell'AI. - facebook.com Vai su Facebook
Cina-avverte Giappone e USA su Taiwan: “Riunificazione pacifica, ma non escludiamo la forza” - Pechino avvisa Giappone e Stati Uniti: riunificazione pacifica con Taiwan, ma senza rinunciare alla forza. Riporta lanotiziagiornale.it
Pechino si scontra col Giappone su Taiwan, gli Usa di Trump temono lo spionaggio della Cina: sale la tensione - Pechino richiama il Giappone dopo le dichiarazioni su Taiwan: gli Usa di Trump autorizzano nuove armi mentre la Cina preme su sicurezza e spionaggio ... Segnala virgilio.it
Giappone e Cina sono ai ferri corti su Taiwan - Secondo Sanae Takaichi, una guerra della Cina per Taiwan rappresenterebbe una minaccia esistenziale per il Giappone. Da startmag.it