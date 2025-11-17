Cile elezioni 2025 | sarà ballottaggio tra Jara e Kast

Lapresse.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà il ballottaggio, il 14 dicembre, a stabilire chi sarà il prossimo presidente del Cile. All’esito del primo turno nessuno dei due candidati ha superato la soglia del 50% dei consensi. Quando la quota di schede scrutinate si avvicina al 100%, la comunista Jeannette Jara, ex ministra del Lavoro sotto l’attuale presidente Gabriel Boric e candidata unitaria per le sinistre, risulta in vantaggio con il 26,8%, mentre il candidato di ultradestra José Antonio Kast sfiora il 24% ma è ritenuto il favorito per il secondo turno. “Saranno le elezioni più importanti della nostra generazione, un vero referendum tra due modelli di società: quello attuale che ha portato il Cile alla distruzione, alla stagnazione, alla violenza e all’odio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cile elezioni 2025 sar224 ballottaggio tra jara e kast

© Lapresse.it - Cile, elezioni 2025: sarà ballottaggio tra Jara e Kast

Altre letture consigliate

cile elezioni 2025 sar224In Cile ci sarà un ballottaggio tra la candidata del governo di sinistra e un ultraconservatore - Alle elezioni presidenziali i più votati sono stati Jeannette Jara e Antonio Kast, che ha preso 3 punti in meno ma è comunque favorito ... Da ilpost.it

cile elezioni 2025 sar224Elezioni in Cile, ballottaggio tra Jara e l'ultraconservatore Kast - La candidata del Partito Comunista e il rappresentante del Partito Repubblicano si giocheranno la presidenza nel voto del 14 dicembre. Lo riporta tg24.sky.it

cile elezioni 2025 sar224Cile, il paese alle urne per scegliere il nuovo presidente: lo spoglio delle schede - In Cile, i funzionari elettorali hanno iniziato a contare i voti che determineranno il nuovo presidente e il nuovo parlamento, in una competizione che vede ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cile Elezioni 2025 Sar224