Cile elezioni 2025 | sarà ballottaggio tra Jara e Kast

Sarà il ballottaggio, il 14 dicembre, a stabilire chi sarà il prossimo presidente del Cile. All’esito del primo turno nessuno dei due candidati ha superato la soglia del 50% dei consensi. Quando la quota di schede scrutinate si avvicina al 100%, la comunista Jeannette Jara, ex ministra del Lavoro sotto l’attuale presidente Gabriel Boric e candidata unitaria per le sinistre, risulta in vantaggio con il 26,8%, mentre il candidato di ultradestra José Antonio Kast sfiora il 24% ma è ritenuto il favorito per il secondo turno. “Saranno le elezioni più importanti della nostra generazione, un vero referendum tra due modelli di società: quello attuale che ha portato il Cile alla distruzione, alla stagnazione, alla violenza e all’odio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cile, elezioni 2025: sarà ballottaggio tra Jara e Kast

Altre letture consigliate

Congratulazioni all’amico @joseantoniokast che ha ottenuto un grande risultato al primo turno delle elezioni presidenziali in Cile. Il 14 dicembre sfiderà al ballottaggio la candidata comunista (non è un modo di dire, è proprio comunista!). Quel giorno servirà l’ Vai su X

Domenica in Cile si tengono le elezioni presidenziali, in cui i candidati si sfidano con proposte severe in materia di criminalità e immigrazione. Quattro anni dopo l'elezione del progressista Gabriel Boric, il Paese deve affrontare un elettorato polarizzato e l'ince - facebook.com Vai su Facebook

In Cile ci sarà un ballottaggio tra la candidata del governo di sinistra e un ultraconservatore - Alle elezioni presidenziali i più votati sono stati Jeannette Jara e Antonio Kast, che ha preso 3 punti in meno ma è comunque favorito ... Da ilpost.it

Elezioni in Cile, ballottaggio tra Jara e l'ultraconservatore Kast - La candidata del Partito Comunista e il rappresentante del Partito Repubblicano si giocheranno la presidenza nel voto del 14 dicembre. Lo riporta tg24.sky.it

Cile, il paese alle urne per scegliere il nuovo presidente: lo spoglio delle schede - In Cile, i funzionari elettorali hanno iniziato a contare i voti che determineranno il nuovo presidente e il nuovo parlamento, in una competizione che vede ... Scrive msn.com