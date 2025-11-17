Ciclista pedalava in gruppo in collina colpito da un malore che lo ha ucciso in pochi istanti
E' caduto al suolo, esanime, mentre pedalava. Non c'è stato niente da fare per salvare la vita a un ciclista colpito da un malore sabato mattina, mentre percorreva la salita di via Cellaimo, a Bertinoro. L'uomo si trovava con un gruppo di altri cicloamatori quando è stato colpito dal malore. Sul. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
