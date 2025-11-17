Ciclismo | Mario Cipollini in ospedale per problemi cardiaci video

L'ex corridore toscano Mario Cipollini è stato ricoverato nelle scorse ore all'ospedale di Ancona. Ad annunciarlo è stato lo stesso Cipollini in un video pubblicato sui suoi profili social L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ciclismo: Mario Cipollini in ospedale per problemi cardiaci (video)

