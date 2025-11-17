Ci fai schifo non ti dà retta neanche il tuo cane Durissimo sfogo del manager di Luis Sal contro Fedez | Non sai più che fare perché tutto va male

Nuovo capitolo nello scontro, ormai sempre più infuocato, tra l’entourage di Luis Sal e Fedez. Riccardo Vignola, il manager del creator bolognese, si è lanciato in una dura invettiva contro il rapper in una serie di storie Instagram in cui accusa Fedez di manipolazioni, pressioni economiche e ricerca costante di attenzione. «Eccoci di nuovo qui nel tuo momento di vuoto assoluto, dove non sai che fare perché tutto va male . fai più like con sti reel che con la tua “musica”. Ormai lo sappiamo che se non hai attenzione ti metti a piangere e devi trovare modi per prenderla a tutti i costi». Dopo che lo youtuber bolognese aveva deciso di fare causa al rapper, Fedez ha rimandato al mittente le accuse, muovendo a sua volta attacchi al modo di fare dell’ex amico. 🔗 Leggi su Open.online