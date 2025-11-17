Christmas Lights in Bagheria la città si accende con musica performance e luminarie
La città di Bagheria si prepara ad accogliere l'atmosfera natalizia con la 3ª edizione di "Christmas Lights" in Bagheria", in programma per giovedì 20 novembre 2025. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'associazione Lll 4 Eu presieduta da Chiara Audia, ideatrice di Christmas Lights. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Celebrate Christmas at the Grand Egyptian Museum! Where festive lights meet 7,000 years of history. Wander through Egypt’s newest cultural icon, admire ancient masterpieces, and enjoy the season in a place where heritage and magic come together. Exp - facebook.com Vai su Facebook
“Christmas Lights in Bagheria”, la città si accende con musica, performance e luminarie - La città di Bagheria si prepara ad accogliere l’atmosfera natalizia con la 3ª edizione di “Christmas Lights” in Bagheria”, in programma per giovedì 20 novembre 2025. Segnala mondopalermo.it
Torna la magia delle luci di natale con la 3ª edizione "Christmas Lights" il 20 novembre 2025. - Torna la magia delle luci di natale con la 3ª edizione "Christmas Lights" il 20 novembre 2025. Da comune.bagheria.pa.it