Christmas Lights in Bagheria la città si accende con musica performance e luminarie

Palermotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Bagheria si prepara ad accogliere l'atmosfera natalizia con la 3ª edizione di "Christmas Lights" in Bagheria", in programma per giovedì 20 novembre 2025. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'associazione Lll 4 Eu presieduta da Chiara Audia, ideatrice di Christmas Lights. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

