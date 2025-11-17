Chiesa Gattuso torna sull’assenza dell’ex Juve in Nazionale | lo ha confessato dopo il KO di Italia Norvegia Ecco cosa ha detto

Chiesa, Gattuso è tornato così a parlare dell’assenza dell’ex Juve con la Nazionale dopo la partita dell’Italia contro la Norvegia. Le dichiarazioni. Il crollo di San Siro, il pesante 4-1 subìto dalla Norvegia, non ha solo condannato l’Italia ai temuti playoff per i Mondiali 2026. Ha messo a nudo, in modo crudele, i limiti tecnici e caratteriali di una squadra a cui mancano “gamba, dribbling, coraggio”. Tutte qualità che appartengono a un grande, discusso assente: Federico Chiesa. Nel post-partita, il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso ha affrontato il tema spinoso dell’ex Juventus: « Su Chiesa ne ho parlato abbastanza, qualcuno di voi conosce bene la sua storia ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa, Gattuso torna sull’assenza dell’ex Juve in Nazionale: lo ha confessato dopo il KO di Italia Norvegia. Ecco cosa ha detto

