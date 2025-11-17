Chiariello | Un’intrusa come il Napoli nella geografia del potere dà più fastidio degli altri

Chiariello: ” Se il Napoli si rimette in pista torna a essere una delle favorite per lo Scudetto”. Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio CRC con il suo ‘Punto Chiaro’. Queste le sue parole: Chiariello: “La geografia del potere del calcio sta cambiando nel Mondo”. “La geografia del potere del calcio sta cambiando nel Mondo. La geografia del potere del calcio, dello sport, sta cambiando a scapito del calcio. Mi spiego. Con tutti i suoi guai, il Napoli, affidatosi ad Antonio Conte, è un Napoli competitivo. Non ha ancora abdicato lo Scudetto, anzi ora ha due ostacoli alti ma non altissimi, alti ma non altissimi, lo ribadisco, quali l’Atalanta di Palladino, neo allenatore, e il Qarabag che sembrava una squadretta che invece ha dimostrato di avere dei valori importanti, avendo fatto finora un ottimo percorso Champions. 🔗 Leggi su Parlami.eu

