Chi era Quirin Kuhnert il ristoratore di Brazzano di Cormons morto per salvare una vicina

Fanpage.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quirin Kuhnert, 32 anni, ristoratore tedesco a Brazzano, è morto travolto dal fango mentre tentava di salvare una vicina. Aveva già messo in salvo un’altra donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

era quirin kuhnert ristoratoreRitrovato senza vita il 32enne disperso sotto le macerie: Quirin Kuhnert si era messo in salvo, poi è tornato indietro per salvare un'anziana ed è stato travolto - E' stato ritrovato pochi minuti fa il corpo, ormai senza vita, di Quirin Kuhnert, il cittadino tedesco 32enne che era disperso sotto le macerie di una delle case crollate a Brazzano ... Riporta ildolomiti.it

era quirin kuhnert ristoratoreQuirin Kuhnert, il 32enne eroe morto nella frana: era tornato indietro per salvare l'anziana nel fango. «Aveva già salvato un'altra donna». Chi era - Il 32enne cittadino tedesco, si era già messo in salvo dalla colata di fango che ha travolto tre ... Si legge su msn.com

Frana a Cormons, Quirin Kuhnert: chi era il 32enne eroe morto per salvare un'anziana nel fango - Il 32enne cittadino tedesco, si era già messo in salvo dalla colata di fango che ha travolto tre case a Brazzano di Cormons. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Era Quirin Kuhnert Ristoratore