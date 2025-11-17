Chi era Quirin Kuhnert il ristoratore di Brazzano di Cormons morto per salvare una vicina

Quirin Kuhnert, 32 anni, ristoratore tedesco a Brazzano, è morto travolto dal fango mentre tentava di salvare una vicina. Aveva già messo in salvo un’altra donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

