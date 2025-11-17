Chi è il 18enne antagonista che ferì i poliziotti durante il No Meloni Day

La manifestazione studentesca "No Meloni Day" del 18 novembre che ha occupato diverse piazze del Paese ha causato scontri importanti soprattutto a Bologna e Torino, ma è nel capoluogo piemontese che si sono verificati gli eventi maggiori, con 9 poliziotti feriti. Uno degli attori degli scontri è stato arrestato in flagranza differita e oggi sottoposto a processo per direttissima, che ha confermato la misura restrittiva con l'obbligo di firma. Si tratta di un diciottenne per il quale il mondo antagonista torinese si è già mosso ma per il quale si stanno organizzando anche altri gruppi in tutto il Paese, con cortei e manifestazioni per chiederne il rilascio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

