Chi è Guido Bellitti l’ex marito di Marina La Rosa e perché è finita | Ho passato l’inferno

Metropolitanmagazine.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guido Bellitti  è l’ ex marito di   Marina La Rosa, l’uomo che è stato accanto all’ex concorrente del  Grande Fratello  e dell’ Isola dei Famosi  per molti anni. Di  professione avvocato, ha conosciuto l’attrice nel 2005 e ha scelto di chiedere la sua mano dopo cinque anni di fidanzamento. Chi è Guido Bellitti. All’epoca,  Marina La Rosa  era reduce dall’enorme successo del  Grande Fratello, ma colui che sarebbe diventato suo marito, che lavorava a Bruxelles, non la conosceva. Il suo essere completamente estraneo al mondo dello spettacolo l’aveva infatti tenuto all’oscuro dell’esistenza di Marina La Rosa quale personaggio di quest’ambiente, ma questo non le aveva impedito di  chiederle presto di diventare sua moglie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 guido bellitti l8217ex marito di marina la rosa e perch233 232 finita ho passato l8217inferno

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Guido Bellitti, l’ex marito di Marina La Rosa e perché è finita: “Ho passato l’inferno”

Cerca Video su questo argomento: 232 Guido Bellitti L8217ex