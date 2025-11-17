Chi è Guido Bellitti l’ex marito di Marina La Rosa e perché è finita | Ho passato l’inferno

Guido Bellitti è l’ ex marito di Marina La Rosa, l’uomo che è stato accanto all’ex concorrente del Grande Fratello e dell’ Isola dei Famosi per molti anni. Di professione avvocato, ha conosciuto l’attrice nel 2005 e ha scelto di chiedere la sua mano dopo cinque anni di fidanzamento. Chi è Guido Bellitti. All’epoca, Marina La Rosa era reduce dall’enorme successo del Grande Fratello, ma colui che sarebbe diventato suo marito, che lavorava a Bruxelles, non la conosceva. Il suo essere completamente estraneo al mondo dello spettacolo l’aveva infatti tenuto all’oscuro dell’esistenza di Marina La Rosa quale personaggio di quest’ambiente, ma questo non le aveva impedito di chiederle presto di diventare sua moglie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

