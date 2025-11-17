Chi è Alessia Pontenani | L’Avvocato Di Alessia Pifferi!

Scopri chi è Alessia Pontenani, l’avvocato penalista finita al centro del caso Pifferi. Tra difesa, accuse e silenzi, una figura che non lascia indifferenti. Fino a poco tempo fa, il suo nome era noto solo tra gli addetti ai lavori. Avvocato penalista con una solida formazione classica e una lunga esperienza nei tribunali, Alessia Pontenani si è sempre mossa con discrezione nel panorama giudiziario italiano. Nessuna smania di protagonismo, zero apparizioni mediatiche, e una reputazione costruita passo dopo passo, tra fascicoli e udienze. Ma il destino sa essere imprevedibile, e una sola causa può cambiare tutto. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Chi è Alessia Pontenani: L’Avvocato Di Alessia Pifferi!

