Che cosa ha deciso il Consiglio supremo di difesa

Il Consiglio supremo di difesa, riunito per oltre tre ore al Quirinale, ha ribadito il «pieno sostegno italiano all’ Ucraina nella difesa della sua libertà», come si legge nella comunicazione diffusa al termine dell’incontro. Alla convocazione del presidente Sergio Mattarella hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri – tra cui Tajani, Piantedosi, Crosetto, Giorgetti e Urso – insieme al generale Luciano Portolano, per un aggiornamento sulla situazione del conflitto e sulle incursioni dei droni russi nello spazio europeo. La nota diffusa dal Colle ha confermato la prosecuzione degli aiuti militari tramite il dodicesimo decreto e la volontà di continuare a collaborare con Unione europea e Nato, anche in vista della futura ricostruzione del Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Che cosa ha deciso il Consiglio supremo di difesa

