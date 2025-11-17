Cernobbio valuta nuove regole per i fuochi d' artificio | quasi 100 spettacoli in 19 mesi sul Lago di Como

Sul Lago di Como si discute sempre più spesso sull’uso dei fuochi d’artificio. Non si tratta più soltanto della tradizione storica della festa di San Giovanni, ma di spettacoli che accompagnano feste private, matrimoni, eventi e inaugurazioni, anche in pieno inverno. A Cernobbio il tema è. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Cernobbio valuta nuove regole per i fuochi d'artificio: quasi 100 spettacoli in 19 mesi sul Lago di Como

Altre letture consigliate

Varese, Al via in città il tour "Scritture di Lago 2025" Dopo il successo della cerimonia di premiazione a Villa Erba di Cernobbio, il tour di Scritture di Lago 2025 fa tappa a Varese con una serata speciale dedicata ai protagonisti dell’edizione. L’incontro, condott - facebook.com Vai su Facebook

Forum Cernobbio, Protto (Cellnex): «Infrastrutture e regole nuove, così l’Europa può competere» - Negli Stati Uniti, che hanno un mercato comparabile per popolazione, soltanto tre. Da corriere.it

Il monito di Mattarella: «La Ue non ha mai scatenato un conflitto». E chiede regole per le big tech «nuove Compagnie delle Indie» - Sergio Mattarella ha mandato questa mattina un messaggio un video molto forte al Forum Teha di Cernobbio. Scrive corriere.it

Giorgetti a Cernobbio: “nessuna Manovra correttiva, difesa è incognita”/ “Tra i pochi a rispettare regole UE” - Interventi di Giorgetti e Salvini al Forum di Cernobbio sulla Manovra: “non sarà correttiva, incognita la spesa della Difesa ma senza intaccare le famiglie” Quella che l’Italia approverà entro fine ... Scrive ilsussidiario.net