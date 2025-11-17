Cerchio di donne e bagno sonoro

Ci sono momenti in cui sentiamo che qualcosa sta cambiando, ma non sappiamo come accompagnarlo. “Alchimia del Tempo” nasce per questo: per ritrovare il ritmo naturale della vita e riscoprire la propria presenza. Ogni incontro è un cerchio di condivisione autentica, dove le parole diventano spazio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Cerchio di donne e bagno sonoro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Buongiorno a tutti! . Il **Cerchio di Parola Misto** procede!! Uomini e Donne, Maschi ‍️ e Femmine ‍ insieme! Il prossimo incontro si terrà a Ravenna **lunedì 17 Novembre, alle 20:00** presso **“Una Bottega nel Borgo UPM”** in Via Maggiore n.149. - facebook.com Vai su Facebook

Bagno sonoro: vibrazioni e suoni per riequilibrare corpo e mente - Praticare il bagno sonoro significa entrare in contatto con un universo di vibrazioni capace di agire in profondità sul corpo e sulla mente. Riporta harpersbazaar.com

Il bagno sonoro è tutto quello che devi fare, se soffri di stress - Anche i medici dell’antica Grecia suggerivano di sfruttare l’influsso positivo prodotto dagli strumenti musicali per i malesseri dei pazienti, così come i nativi americani. Come scrive gqitalia.it

I benefici del bagno sonoro - Praticare il bagno sonoro significa entrare in contatto con un universo di vibrazioni capace di agire in profondità sul corpo e sulla mente. Segnala msn.com