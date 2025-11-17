Castello di Rivoli | week-end di arte speciale con la Notte dei Pupazzi

Torinotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo dell’edizione precedente, torna al Castello di Rivoli, a grande richiesta La notte dei pupazzi al Museo, un Weekend’Arte speciale dedicato ai più piccini e ai loro pupazzi preferiti. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra il Dipartimento Educazione Castello di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

castello di rivoli week end di arte speciale con la notte dei pupazzi

© Torinotoday.it - Castello di Rivoli: week-end di arte speciale con la "Notte dei Pupazzi"

