Castello di Rivoli | week-end di arte speciale con la Notte dei Pupazzi
Dopo il grande successo dell’edizione precedente, torna al Castello di Rivoli, a grande richiesta La notte dei pupazzi al Museo, un Weekend’Arte speciale dedicato ai più piccini e ai loro pupazzi preferiti. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra il Dipartimento Educazione Castello di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Città di Rivoli. . Concluso il primo appuntamento di “Rivoli si Orienta”, il nuovo programma di orientamento promosso dalla Città di Rivoli insieme al Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli nei prestigiosi spazi del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contem - facebook.com Vai su Facebook
Il teatro totale di Enrico David al Castello di Rivoli ilsole24ore.com/art/il-teatro-… Vai su X
Rivoli si orienta: il Castello d’Arte si trasforma in “Città delle Scuole” per guidare i giovani nel futuro - RIVOLI – La Città di Rivoli, in collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea, lancia la prima edizione di “Rivoli si Orienta”, un ambizioso program ... Da lagendanews.com
Il Castello di Rivoli a 40 anni: il presente e una nuova Ouverture - A quarant'anni dalla sua inaugurazione come primo museo di arte contemporanea in Italia, il Castello di Rivoli a Torino ripensa ai propri inizi con una mostra che è un omaggio alla propria prima ... Scrive ilmessaggero.it
Corpo, desiderio, spiritualità: ha aperto al Castello di Rivoli la mostra di Rebecca Horn - Foto Paolo Pellion di Persano Courtesy REBECCA HORN, by SIAE 2025 Al ... Da exibart.com