Cassino 21enne fermato in auto | trovato con hashish e bilancino
La Polizia di Stato di Cassino ha denunciato in stato di libertà un 21enne di origine marocchina, residente in città, trovato in possesso di hashish durante un controllo di routine. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi in via Verdi, dove una pattuglia delle Volanti del Commissariato ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
