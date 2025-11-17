Cassino 20enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio

Frosinonetoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nella camera da letto del giovane 22 grammi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

cassino 20enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio

© Frosinonetoday.it - Cassino, 20enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio

Leggi anche questi approfondimenti

cassino 20enne denunciato detenzioneCassino20enne sorpreso dai carabinieri con 22 grammi di hashish, denunciato - Nei giorni scorsi, a Cassino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà ... Scrive ilpuntoamezzogiorno.it

cassino 20enne denunciato detenzioneCassino, fermato in auto in via Verdi: trovato con hashish e bilancino di precisione, denunciato per spaccio - Cittadino marocchino denunciato a Cassino per detenzione ai fini di spaccio dopo un controllo della Polizia: trovati hashish e bilancino. virgilio.it scrive

cassino 20enne denunciato detenzioneDroga e materiale per il confezionamento in casa: denunciato un ventenne - Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato nell'abitazione del giovane 22 grammi di hashish, un bilancino di precisione, circa 700 euro in contanti e materiale per il confezionam ... Da ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Cassino 20enne Denunciato Detenzione