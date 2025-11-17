Cassino 20enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nella camera da letto del giovane 22 grammi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
