Cassino 20enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nella camera da letto del giovane 22 grammi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Cassino, 20enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio

Leggi anche questi approfondimenti

Alla Scuola Concorsi Militari Cassino di Massimiliano Lipari prepariamo da oltre 20 anni chi vuole entrare nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Allenamento mirato, lezioni online e in presenza, materiali esclusivi e un team che ti segue davvero, passo d - facebook.com Vai su Facebook

Cassino – 20enne sorpreso dai carabinieri con 22 grammi di hashish, denunciato - Nei giorni scorsi, a Cassino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà ... Scrive ilpuntoamezzogiorno.it

Cassino, fermato in auto in via Verdi: trovato con hashish e bilancino di precisione, denunciato per spaccio - Cittadino marocchino denunciato a Cassino per detenzione ai fini di spaccio dopo un controllo della Polizia: trovati hashish e bilancino. virgilio.it scrive

Droga e materiale per il confezionamento in casa: denunciato un ventenne - Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato nell'abitazione del giovane 22 grammi di hashish, un bilancino di precisione, circa 700 euro in contanti e materiale per il confezionam ... Da ciociariaoggi.it