Cassinate ' blindato' dai controlli a tappeto dei carabinieri

Una vasta operazione di controllo del territorio ha interessato, nei giorni scorsi, i comuni di Pontecorvo, San Giorgio a Liri, Roccasecca e Arce. L’attività, predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone e curata dalla Compagnia di Pontecorvo, ha impegnato sette pattuglie e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Cassinate 'blindato' dai controlli a tappeto dei carabinieri

Contenuti che potrebbero interessarti

? BLINDATO! Il Milan prolunga il contratto del talento Emanuele Sala (classe 2007) fino al 2030! #Sala #ACMilan #Allegri #transfers #Schira #MilanFuturo - facebook.com Vai su Facebook

Controlli a tappeto dei militari. Multe per alcol e patente scaduta - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Copparo, delle Stazioni di Berra e Ro Ferrarese, supportate da diverse pattuglie della Compagnia di Ferrara e Comacchio, hanno messo in campo un ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Controlli a tappeto. Tifoso con razzi, mazza e cocaina. C’è il daspo di 5 anni - Blitz della Squadra Mobile della Questura di Ascoli che ha denunciato un 38enne tifoso dell’Ascoli trovato in possesso di materiale esplodente, armi improprie e cocaina. ilrestodelcarlino.it scrive

Controlli a tappeto nel weekend. Polizia e carabinieri in campo - Strade sicure nelle notti del week end in Val Bisenzio e controlli nei locali notturni in città che hanno portato all’individuazione di cittadini irregolari. Lo riporta lanazione.it