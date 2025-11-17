Caso Umbria al Vinitaly I nostri vini sono presenti | trattiamo più spazi Alla Sicilia il padiglione 2 | ecco perché

“Quella attuale era una situazione annunciata da tempo e della quale era a conoscenza sia la passata amministrazione regionale sia l'attuale, e di cui si è avuta certezza solo pochi giorni fa, quando Veronafiere ci ha comunicato che la Regione Sicilia aveva sottoscritto un contratto pluriennale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Caso Umbria al Vinitaly. "I nostri vini sono presenti: trattiamo più spazi. Alla Sicilia il padiglione 2: ecco perché"

Scopri altri approfondimenti

Dimensionamento scolastico in Umbria, la Regione porta il caso al Presidente della Repubblica - facebook.com Vai su Facebook

Caso Palamara, la procura generale di Perugia trasmette una relazione alla Cassazione Vai su X

Regione senza spazi al Vinitaly 2026, Umbria Top: «Soluzione arriverà a breve» - «La definitiva soluzione, avallata dall’Assemblea di Umbria Top composta da tutti i suoi produttori, sarà a breve annunciata». Riporta umbria24.it

Umbria Top, a breve la soluzione per l'Umbria al Vinitaly - "Quella attuale era una situazione annunciata da tempo e della quale era a conoscenza sia la passata amministrazione regionale sia la attuale, e di cui si è avuta certezza solo pochi giorni fa, quando ... Secondo ansa.it

Umbria senza spazi al Vinitaly, Regione lavora «per presenza qualificata». Manca contratto pluriennale - «La soluzione su cui stiamo lavorando sarà certamente all’altezza del valore dei nostri produttori e delle aspettative del settore. umbria24.it scrive