caso orlandi trovato appunto inedito della giovane risalente a un mese prima della scomparsa

Il Caso Emanuela Orlandi torna nuovamente al centro dell’attenzione con un elemento che potrebbe segnare una svolta nelle indagini: il ritrovamento di un appunto inedito scritto proprio da Emanuela Orlandi. Questa scoperta emerge dal lavoro della commissione bicamerale d’inchiesta istituita per far luce sulla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana e di Mirella Gregori, entrambe sparite nel 1983. L’appunto, risalente a circa un mese prima della scomparsa di Emanuela, è stato rintracciato grazie agli accertamenti della commissione, che sta operando anche con la collaborazione del ROS dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

