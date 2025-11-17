Caso Orlandi trovato appunto inedito della giovane risalente a un mese prima della scomparsa
Il Caso Emanuela Orlandi torna nuovamente al centro dell’attenzione con un elemento che potrebbe segnare una svolta nelle indagini: il ritrovamento di un appunto inedito scritto proprio da Emanuela Orlandi. Questa scoperta emerge dal lavoro della commissione bicamerale d’inchiesta istituita per far luce sulla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana e di Mirella Gregori, entrambe sparite nel 1983. L’appunto, risalente a circa un mese prima della scomparsa di Emanuela, è stato rintracciato grazie agli accertamenti della commissione, che sta operando anche con la collaborazione del ROS dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Don Celano rivela: "In quella cantina facevano cose oscene". Giletti annuncia un documento segreto sul caso Orlandi - facebook.com Vai su Facebook
Caso Orlandi, il fratello Pietro: “Emanuela potrebbe essere sotto la Casa del Jazz”. #lapresse #cronaca #emanuelaorlandi Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Emanuela Orlandi, trovato appunto inedito su un cineforum vicino alla casa del regista Bruno Mattei. La nuova pista - Secondo quanto emerso dai lavori della Commissione bicamerale di inchiesta presieduta dal senatore Andrea De Priamo, un appunto inedito della ... msn.com scrive
Caso Orlandi, trovato appunto inedito della giovane risalente a un mese prima della scomparsa - La dottoressa Leone ha evidenziato in particolare sei casi di scomparsa avvenuti entro un raggio di 2,5 chilometri da Corso Rinascimento, il luogo in cui ... Lo riporta thesocialpost.it
Caso Orlandi, la commissione trova un appunto inedito di Emanuela: “Risale al mese prima della scomparsa” - Una nuova pista per la commissione bicamerale d'inchiesta sui casi Orlandi- Segnala fanpage.it