Caso Epstein Trump cambia strategia | Pubblicate pure i file io non ho niente da nascondere
Il capo di Stato Usa ha sostenuto di aver deciso di cambiare idea perché frustrato dalla grande perdita di tempo che questi documenti rappresentano. Con questa teoria ancora al centro dei dibattiti, infatti, il pericolo è che i suoi sottoposti dimentichino quali sono le priorità del suo governo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Sole 24 ORE. . ? L'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/caso-epstein-trump-invita-repubblicari-ad-approvare-pubblicazione-file-AHtcV0mD?refresh_ce - facebook.com Vai su Facebook
#BreakingNews: Caso #Epstein, #Trump invita i repubblicani ad approvare la pubblicazione dei file Vai su X
Trump cambia idea e sfida i dem: "Pubblicate tutto dei file Epstein, nulla da nascondere" - Dopo le rivelazioni sui suoi contatti diretti con il finanziere pedofilo morto in carcere, con tanto di accuse di abusi su una minorenne, il presid ... Scrive affaritaliani.it
Usa, Trump spiazza tutti sul caso Epstein. “Bufala democratica”, dice sì alla pubblicazione dei file - Donald Trump cambia strategia ed esorta i repubblicani della Camera a votare per la pubblicazione dei fascicoli su Jeffrey Epstein, che ha definito ... Come scrive iltempo.it
Caso Epstein, Trump cambia strategia: “Pubblicate tutto, nulla da nascondere” - La decisione di Trump sul caso Epstein: il tycoon ha cambiato strategia invitando i repubblicani a votare per la pubblicazione dei file. newsmondo.it scrive