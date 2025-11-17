Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno Il film di un compleanno indimenticabile

Romatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Campidoglio a Tragliatella e ritorno. Abbiamo seguito Carlo Verdone nella sua giornata di compleanno, speciale. Dall'inaugurazione di un'area ludica a Villa Gordiani al pranzo organizzato in un centro anziani a “La Storta”, l'attore e regista romano ha festeggiato i suoi 75 anni con la fascia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

carlo verdone sindaco di roma per un giorno il film di un compleanno indimenticabile

© Romatoday.it - Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno. Il film di un compleanno indimenticabile

Leggi anche questi approfondimenti

carlo verdone sindaco romaVerdone "sindaco permanente di Roma". La stoccata di Gasparri: "Meglio di Gualtieri" - “Sono tentato di presentare una proposta di legge per rendere permanente il compleanno" di Carlo Verdone. Da iltempo.it

carlo verdone sindaco romaCarlo Verdone Sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni: "Ho scelto le periferie" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carlo Verdone Sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni: 'Ho scelto le periferie' ... Scrive tg24.sky.it

carlo verdone sindaco romaCarlo Verdone, sindaco per un giorno a Roma tra cantieri, tagli del nastro e assemblee: «Mi avete fatto piangere. In periferia c'è umanità» - L'attore, simbolo della Capitale con i suoi personaggi pieni di vizi, virtù e megalomanie dei romani, festeggia 75 anni in un viaggio a tappe nelle aree più disagiate ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carlo Verdone Sindaco Roma