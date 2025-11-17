Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno Il film di un compleanno indimenticabile

Dal Campidoglio a Tragliatella e ritorno. Abbiamo seguito Carlo Verdone nella sua giornata di compleanno, speciale. Dall'inaugurazione di un'area ludica a Villa Gordiani al pranzo organizzato in un centro anziani a “La Storta”, l'attore e regista romano ha festeggiato i suoi 75 anni con la fascia. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno. Il film di un compleanno indimenticabile

Leggi anche questi approfondimenti

Roberto Gualtieri. Ennio Morricone · Marcetta popolare. Buon compleanno Carlo Verdone! Bello che tu abbia scelto di festeggiarlo fra la gente, con le romane e i romani, nelle periferie. Il tuo legame con questa città è davvero unico e commovente. Roma ti vuo - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Verdone ha festeggiato i suoi 75 anni indossando simbolicamente la fascia di “Sindaco di Roma per un Giorno”. Accompagnato dal Sindaco di @Roma, Roberto Gualtieri, e dal nostro AD e Direttore Generale, Fabrizio Palermo, Verdone ha visitato il can Vai su X

Verdone "sindaco permanente di Roma". La stoccata di Gasparri: "Meglio di Gualtieri" - “Sono tentato di presentare una proposta di legge per rendere permanente il compleanno" di Carlo Verdone. Da iltempo.it

Carlo Verdone Sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni: "Ho scelto le periferie" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carlo Verdone Sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni: 'Ho scelto le periferie' ... Scrive tg24.sky.it

Carlo Verdone, sindaco per un giorno a Roma tra cantieri, tagli del nastro e assemblee: «Mi avete fatto piangere. In periferia c'è umanità» - L'attore, simbolo della Capitale con i suoi personaggi pieni di vizi, virtù e megalomanie dei romani, festeggia 75 anni in un viaggio a tappe nelle aree più disagiate ... Si legge su msn.com