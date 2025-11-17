Carlo Verdone compie 75 anni | una giornata da sindaco
Un compleanno davvero speciale quello vissuto oggi da Carlo Verdone: l’attore romano ha festeggiato 75 anni girando per la sua città, tra abbracci ammirevoli dei concittadini e riconoscimenti speciali. Prima dell’inizio della sua giornata da “Sindaco per un giorno”, Verdone ha ringraziato i suoi fan sul suo profilo Instagram “Sarò nelle periferie, basta centro, hanno bisogno di osservazione, cura, fare qualche chiacchiera. Vi ringrazio per l’affetto, sono 48 anni che lavoro e grande merito è della vostra spinta. Ora corro a mettere la giacca”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone) L’ironia e romanità hanno caratterizzato da sempre la sua vita e sono state la chiave del successo che ancora oggi, dopo tanti anni, lo travolge; con i suoi innumerevoli e indimenticabili personaggi, da “Borotalco” a “Viaggi di nozze”, Carlo Verdone è divenuto uno dei simboli di Roma e della sua gente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
