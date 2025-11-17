Caressa si aggiunge al coro | Rapporto tra Napoli e Conte? Evidente rottura parziale con lo spogliatoio…
Fabio Caressa ha analizzato la situazione che coinvolge Antonio Conte e il suo rapporto con i giocatori del Napoli. Caressa ha sottolineato come sia evidente una rottura parziale tra l'allenatore e lo spogliatoio, dichiarando: «L'impatto lo deciderà il rapporto tra Conte e i giocatori. Per me è evidente che c'è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio, altrimenti questa settimana Conte non se la sarebbe presa».
