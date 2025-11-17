Cardillo una discarica in via Oreste Lo Valvo
Prima dell'introduzione della raccolta differenziata, questo viale era un luogo pulito, ideale per una passeggiata. Oggi si è trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto.?Le piacevoli passeggiate sono degenerate in rapide fughe per evitare la presenza di ratti, rendendo necessario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
