Carceri | Gianfranco Marcello nuovo direttore a Secondigliano
Tempo di lettura: < 1 minuto È Gianfranco Marcello, già direttore delle case circondariali di Benevento e Ariano Irpino, il nuovo direttore del carcere di Napoli Secondigliano. Il dirigente, punto di riferimento per l’operatività e l’efficienza negli istituti penitenziari, ha sempre dedicato il suo impegno soprattutto nel settore della sicurezza. L’USPP rivolge al nuovo direttore “ i più sinceri auguri, auspicando una proficua collaborazione con il personale di polizia penitenziaria e con le organizzazioni sindacali”, si legge in una nota. “ Affronteremo con il nuovo direttore, pertanto, ogni problematica con la massima trasparenza, certi che attraverso un sereno e costruttivo confronto, si possano conseguire importanti traguardi per la salvaguardia della dignità professionale del personale di polizia penitenziaria”, concludono il presidente dell’ Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
