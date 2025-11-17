Carceri | 24 nuovi agenti per la casa circondariale di Latina

In arrivo 24 nuovi agenti per la casa circondariale di Latina. La notizia è stata data in questi giorni dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e dal senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini.E’ stato avviato infatti nei giorni scorsi il piano di mobilità per 2.627 unità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

carceri 24 nuovi agenti per la casa circondariale di latina

© Latinatoday.it - Carceri: 24 nuovi agenti per la casa circondariale di Latina

