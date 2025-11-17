Cane sempre legato sul balcone a Lecce prova a fuggire lanciandosi nel vuoto morto dopo la caduta su un' auto
Lasciava il cane sul balcone legato con una corda: l'animale è precipitato ed è morto. Il Tribunale di Lecce ha condannato un uomo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Per l’accusa l’uomo, 57enne di Tornareccio avrebbe preso l’auto e «per crudeltà e senza necessità, trascinò il suo cane che era legato con una corda alla portiera dell’auto cagionandogli ferite» #icentro - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, cane abbandonato sul balcone cade e muore: proprietario multato per 5mila euro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lecce, cane abbandonato sul balcone cade e muore: proprietario multato per 5mila euro ... Segnala tg24.sky.it
Il cane sul balcone cade e muore, maxi multa al padrone. «Lasciato solo tutta la vita su un terrazzo di pochi metri» - Solo per tutti i giorni della sua vita su un balcone di pochi metri; senza nessuna protezione per le intemperie, e talvolta legato ad una corda. ilmattino.it scrive
Cane lasciato in un piccolo balcone muore, il Tribunale di Lecce condanna il proprietario ad ammenda di 5.000 euro - per aver abbandonato il proprio cane, di media stazza, sul balcone di piccole dimensioni dell’appartamento al terzo ... Riporta msn.com