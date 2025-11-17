Cancellieri Lazio si allungano i tempi di recupero | quando il giocatore rientrerà a disposizione dall’infortunio
Cancellieri Lazio: ancora un mese di stop, Sarri perde uno dei più in forma. L’obiettivo è rientrare nella sfida contro l’Atalanta. Le ultime Brutte notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri: il rientro di Matteo Cancellieri è nuovamente rimandato. L’esterno biancoceleste, tra i giocatori più brillanti del roster prima dello stop, dovrà restare ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
#Cancellieri #Lazio, faccia a faccia tra la società biancoceleste e l’agente dell’attaccante! Sul tavolo il futuro del giovane esterno e l’ipotesi di un rinnovo Secondo Il Messaggero, il tema dei rinnovi rappresenta il capitolo più incandescente. L’agente di C - facebook.com Vai su Facebook
#Sarri benedice la sosta, ma chi recupera degli infortunati? #Lazio #Tavares #Rovella #Taty #Cancellieri #Fantacalcio Vai su X
Infortunio Cancellieri, arrivano brutte notizie per Sarri: il rientro si allontana. Ecco quando potrebbe ritornare l’attaccante della Lazio - Ecco quando potrebbe ritornare in campo l’esterno Le notizie riguardanti l’infortunio di Cancellieri non sono positi ... Secondo lazionews24.com
Bisogna ancora aspettare per vedere tornare Matteo Cancellieri in campo, ecco per quando è prevista la data di rientro - Bisogna ancora aspettare per vedere tornare Matteo Cancellieri in campo, ecco per quando è prevista la data di rientro ... Si legge su laziopress.it
Lazio, infortunio Cancellieri: tegola e nuovi aggiornamenti - Brutte notizie in casa Lazio in merito all'infortunio di Cancellieri. Si legge su fantamaster.it