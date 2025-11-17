Camorra e voto di scambio 44 arrestati

8.51 Sono 44 le misure cautelari eseguite dai Carabinieri su ordine del Gip di Napoli, nell'ambito di un'inchiesta su camorra, scommesse e voto di scambio. In cella 34 e 10 ai domiciliari.Colpito il clan nolano dei Russo, specializzato nelle estorsioni nel campo immobiliare: pizzo su compravendite, cantieri, pratiche in Comune. Le scommesse l'altro ramo operativo. I Russo avrebbero poi pilotato il voto nelle amministrative a Casamarciano nel giugno 2022 e a Cicciano nel maggio '23. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

