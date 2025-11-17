Cambio di rotta per il meteo arrivano il maltempo e il primo vero freddo

ROMA – In arrivo un cambio di rotta sul fronte meteo, con maltempo e il primo vero freddo della stagione. Le correnti atlantiche, spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, cederanno il passo a masse d’aria con temperature basse che cambieranno radicalmente lo scenario meteorologico. “Già da questa sera – aggiunge – una marcata irruzione di aria molto più fredda proveniente dal Nord Europa comincerà a penetrare sul Settentrione. Questo primo assaggio gelido sarà il preludio a giorni movimentati e temperature in picchiata”. La prima vera linea di instabilità si concentrerà in particolare al Nord-Est. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cambio di rotta per il meteo, arrivano il maltempo e il primo vero freddo

