Calciomercato Roma | spunta l’alternativa a Zirkzee

Calciomercato Roma. La Roma accelera in vista del mercato di gennaio. La necessità di rinforzare il reparto offensivo è ormai una priorità assoluta per il club giallorosso, che sta valutando diversi profili per dare a Gasperini un attaccante capace di incidere subito. Il nome più caldo rimane quello di Joshua Zirkzee, reduce da mesi complicati al Manchester United, dove non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. L’olandese gradirebbe un ritorno in Serie A e vedrebbe Roma come una destinazione ideale per rilanciarsi. Tuttavia, il percorso dei giallorossi verso l’ex Bologna non è privo di ostacoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it