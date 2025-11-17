Calciomercato Juve | c’è un indiziato a partire a gennaio! Potrebbe a sorpresa lasciare Torino cosa c’è dietro la sua possibile cessione Ultime

Calciomercato Juve: chi potrebbe partire a gennaio! Ecco l'indiziato pronto a fare le valigie e lasciare Torino, tutti i dettagli. L'interruzione per le attività delle rappresentative nazionali è quasi finita. Per la Juventus guidata da Luciano Spalletti, è iniziata la "fase due": una vera e propria metamorfosi tattica. Come analizzato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, la sessione di riparazione di gennaio rimane congelata, a meno di una partenza eccellente che ora appare molto probabile. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno "Nessuna attesa a gennaio", ma Mário è la chiave.

