Calciomercato Bologna Fabbian rischia di lasciare l’Emilia Romagna? Nel mezzo un possibile scambio
Calciomercato Bologna: Fabbian e Pisilli Possibili Protagonisti di uno Scambio a Gennaio Il calciomercato di gennaio potrebbe riservare delle novità interessanti per il Bologna, con due giovani talenti che potrebbero cambiare maglia. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere di Roma, Giovanni Fabbian e Niccolò Pisilli potrebbero essere coinvolti in uno scambio di mercato. Entrambi i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
#Calciomercato #Bologna: ai rossoblù interessa il talentino classe 2004. #ItaliaNorvegia è l’occasione per monitorarlo da vicino. Dettagli e concorrenza - facebook.com Vai su Facebook
#Castro e Miranda rimontano il goal iniziale di Bernabé: il #Bologna batte il #Parma e raggiunge Juventus e Milan Vai su X
Calciomercato Bologna, addio Fabbian e occhio a Freuler: scambio con la Roma - Nel prossimo gennaio potrebbero registrarsi alcune modifiche nell'organico dei felsinei. Scrive fantamaster.it
Calciomercato Bologna, ipotesi da Roma di uno scambio per gennaio! Giallorossi interressatti a Fabbian: rossoblù pronti a tornare su un vecchio pupillo - Fabbian nel mirino dei giallorossi: i rossoblù tornano su un giocatore Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma, si profilereb ... Segnala calcionews24.com
Calciomercato Roma News/ L’incursore per Gasp arriva dal Bologna: ecco dove arrivano i soldi - Il calciomercato Roma punta a muoversi a centrocampo con l'aggiunta di Giovanni Fabbian e la cessione di Tommaso Baldanzi ... Scrive ilsussidiario.net