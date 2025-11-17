Va in archivio un’altra serata di verdetti in giro per l’Europa nell’ambito delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Quest’oggi sono andate in scena le ultime partite di tre gironi, che hanno promosso altre due squadre direttamente alla fase finale della Coppa del Mondo in attesa di avere un quadro più completo al termine delle sfide in programma domani. Nessun problema a Lipsia per la Germania, che vince addirittura 6-0 lo scontro diretto decisivo con la Slovacchia e ottiene il primo posto nel gruppo A grazie ai cinque successi di fila registrati dopo il clamoroso passo falso iniziale in quel di Bratislava. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, la Germania stravince lo scontro diretto con la Slovacchia e vola ai Mondiali. Fa festa anche l’Olanda