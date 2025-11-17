Calcio a 5 Francesca Salvatore | Consapevoli del nostro valore Vogliamo scendere in campo e giocarcela
L’inizio della prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5 è ormai vicinissima a cominciare. Un torneo iridato con 16 formazioni a parteciparvi nelle Filippine, fra cui anche l’Italia di Francesca Salvatore: la ct che non vede l’ora di scendere in campo. Prima un’amichevole contro il Giappone, in programma nella notte italiana fra il 17 e il 18 novembre alle ore 03.30 (a Manila, dove si terrà la partita, li saranno le 10.30 del mattino, ndr), poi il debutto vero e proprio, all’interno del Girone D, domenica 23 alle ore 10.00 contro Panama, in una pool che comprende anche il fortissimo Brasile e l’Iran. 🔗 Leggi su Oasport.it
