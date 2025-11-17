Inter News 24 Le parole di Luca Calamai, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Luca Calamai ha parlato a TuttoMercatoWeb della situazione di Antonio Conte con il Napoli. IL RITORNO DI CONTE – Cosa succederà quando Antonio Conte tornerà dentro lo spogliatoio del Napoli? Quali saranno le prime parole che userà guardando negli occhi quello che ha definito in un momento di furia verbale “un gruppo di morti” che lui non vuole più accompagnare? Questo passaggio è sicuramente la partita più delicata di questa complessa stagione partenopea. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calamai in dubbio: «Conte è ancora il condottiero o solo un fastidioso intruso?»