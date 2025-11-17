Caja | Non cerchiamo scuse Dovevamo gestire meglio la gara

Ilrestodelcarlino.it | 17 nov 2025

C’è una coltre di amarezza nelle parole di coach Attilio Caja, che nel postpartita analizza il primo ko dopo cinque vittorie consecutive. "Complimenti a Cento, che ha giocato un partita più completa, mentre noi abbiamo fatto un primo tempo molto buono senza riuscire a capitalizzare. Abbiamo speso molto e chiuderlo con soli 4 punti di vantaggio non ci ha permesso di avere più ossigeno". Nei restanti 20’ il blocco in attacco e il rientro di Cento, che ha chiuso con cinque uomini in doppia cifra. "Sorokas e Della Rosa sono stati gli unici a segnare ed è difficile fare risultato, se non segnano anche gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

