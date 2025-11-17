Caja | Non cerchiamo scuse Dovevamo gestire meglio la gara

C’è una coltre di amarezza nelle parole di coach Attilio Caja, che nel postpartita analizza il primo ko dopo cinque vittorie consecutive. "Complimenti a Cento, che ha giocato un partita più completa, mentre noi abbiamo fatto un primo tempo molto buono senza riuscire a capitalizzare. Abbiamo speso molto e chiuderlo con soli 4 punti di vantaggio non ci ha permesso di avere più ossigeno". Nei restanti 20’ il blocco in attacco e il rientro di Cento, che ha chiuso con cinque uomini in doppia cifra. "Sorokas e Della Rosa sono stati gli unici a segnare ed è difficile fare risultato, se non segnano anche gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

