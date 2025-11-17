Cagliari come stanno i rossoblù? Ecco le ultimissime notizie dopo l’allenamento odierno | tre calciatori in gruppo!
Cagliari, buone notizie per i rossoblù: nell’allenamento odierno tre giocatori sono tornati a lavorare in gruppo! La settimana di preparazione dei rossoblù entra nel vivo in vista del match di sabato 22 novembre alle 15, quando all’Unipol Domus il Cagliari affronterà il Genoa di Daniele De Rossi nel 12° turno di Serie A. Allenamento al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
