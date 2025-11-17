La lite sugli armamenti tra i ministri Guido Crosetto e Matteo Salvini sta sfuggendo di mano? Crosetto ha rinviato un viaggio in America ormai da una decina di giorni. Il responsabile della Difesa avrebbe dovuto firmare un accordo per l’acquisto di dotazioni americane da dare all’Ucraina. Salvini però si oppone al sostegno a Kyiv. Ad oggi la premier Giorgia Meloni non ha preso posizione a favore dell’uno o dell’altro. Obiettare a Salvini significa mettere a rischio la tenuta del governo a pochi giorni dalle elezioni regionali, e quindi rischiare una sconfitta alle urne e magari precipitare una crisi di governo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Brume italiane (e intrecci americani) per Salvini e Meloni. L’opinione di Sisci