Brozovic Juventus Pedullà boccia l’eventuale affare | Sono operazioni da non fare specialmente a gennaio vi spiego perchè

Brozovic Juventus, l’esperto di mercato Pedullà boccia la suggestione: il croato non è un usato sicuro, è un’operazione da non fare per gennaio. Il calciomercato della Juventus di gennaio ruoterà attorno alla ricerca di un regista, la priorità assoluta richiesta da Luciano Spalletti per far decollare il suo 4-3-3. Nelle ultime ore, oltre ai nomi di Pierre-Emile Hojbjerg (Marsiglia) e Adrien Bernabé (Parma), è tornata a circolare la suggestione Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, attualmente all’ Al-Nassr, è il pupillo di Spalletti, che lo ha “trasformato” in play ai tempi dell’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brozovic Juventus, Pedullà boccia l’eventuale affare: «Sono operazioni da non fare, specialmente a gennaio, vi spiego perchè»

