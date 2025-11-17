BRC – Verstappen domina il Rallye 6 Uren van Kortrijk
Dietro una lotta serrata per il podio tra Verschueren, Vanneste e Depotter. Verstappen e Jamoul hanno trasformato il Rally di Kortrijk in un vero e proprio monologo. Dal primo all’ultimo chilometro, l’equipaggio portacolori KNAF della Citroën C3 Rally2 ha guidato con autorevolezza, aprendo la gara con uno scratch nella speciale notturna del sabato e firmandone . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Argomenti simili trattati di recente
? ? | ANALISI DELLA REDAZIONE GP del Brasile 2025 Norris domina e allunga su Piastri, protagonista di un errore al via. Antonelli maturo e incisivo, tiene dietro un Verstappen furioso. Ferrari in crisi: solo il WEC fa sorridere Maranello. http - facebook.com Vai su Facebook
F1 Brasile: Norris domina una gara pazza, secondo Antonelli. Terzo un super Verstappen Vai su X
Max vuole tutto - Il suo distacco da Piastri è sceso a 40 punti e con 5 gare (e due sprint) da disputare (141 punti in totale), il ribaltone potrebbe davvero andare ... Si legge su ilgiornale.it