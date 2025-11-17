BRC – Verstappen domina il Rallye 6 Uren van Kortrijk

Tuttorally.news | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro una lotta serrata per il podio tra Verschueren, Vanneste e Depotter. Verstappen e Jamoul hanno trasformato il Rally di Kortrijk in un vero e proprio monologo. Dal primo all’ultimo chilometro, l’equipaggio portacolori KNAF della Citroën C3 Rally2 ha guidato con autorevolezza, aprendo la gara con uno scratch nella speciale notturna del sabato e firmandone . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

