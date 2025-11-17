Brazzano | case travolte dal fango un ferito e due dispersi
Una persona è stata estratta viva dai soccorritori, con una frattura a una gamba, mentre due persone risultano ancora disperse
Brazzano, frana dal monte San Giorgio sulle case: si cercano due persone. #ilgoriziano #cormons
A seguito dell'ondata di maltempo che nella notte ha colpito il Friuli Venezia Giulia un'abitazione è crollata nella frazione di Brazzano del comune di Cormons (Gorizia) e due persone risultano disperse. I Vigili del fuoco sono mobilitati con squadre di soccorso
Maltempo in Fvg, il fiume Torre esonda: evacuazioni in corso. A Brazzano 3 case travolte dal fango - La violenta ondata di pioggia ha messo in ginocchio anche Brazzano di Cormons, dove numerose strade si sono trasformate in torrenti di fango.
Maltempo, abitazione travolta dal fango, una persona estratta viva a Brazzano di Cormons - Ci sarebbero due dispersi; numerosi allagamenti a Palmanova, Visco, Trivignano, Bagnaria Arsa; acqua negli scatinati dell'ospedale palmarino
Il fango travolge una casa dopo la notte di maltempo: una persona estratta viva, due dispersi - Dopo una notte di piogge incessanti una parete di Colle San Giorgio si è distaccata travolgendo alcune abitazioni.