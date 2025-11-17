Box Office USA | Now You See Me 3 vince The Running Man insegue
Il Box Office USA del weekend 14-16 novembre è stato caratterizzato dalla presenza di due novità, ovvero Now You See Me 3 e The Running Man. Vediamo come è andata. Secondo i dati riportati da BoxOfficePro, ed in attesa dei risultati definitivi di lunedì, il botteghino nordamericano del weekend da poco passato è stato vinto da L’illusione Perfetta – Now You See Me, terzo capitolo della famosa saga legata ai celebri “ Maghi del Crimine “. La pellicola targata Lionsgate ha raccolto in tre giorni 21.3 milioni di dollari, con una media per sala che ha superato di poco i 6 mila dollari. Statistiche alla mano, quello di Now You See Me 3 ( la nostra recensione del film ) è un risultato in linea con quello del secondo capitolo (22 milioni), ma inferiore a quello del primissimo film (29 milioni). 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Vincenzo Tufano" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
ESSERE NUMERI 1 C’è chi vince una gara. E c’è chi cambia per sempre il modo di correre. Alberto Tomba è stato questo: talento, coraggio, determinazione, ma soprattutto mentalità da NUMERO 1. Per chi è cresciuto in quegli anni, era l’esempio vivente - facebook.com Vai su Facebook
Box Office: ‘Now You See Me 3' Captures First Place With $21.3 Million, ‘Running Man' Stumbles With $17 Million Debut - thriller, “The Running Man,” and the second weekend of “Predator: Badlands,” the critically adored reboot of the ... Da msn.com
Box Office USA | Predator: Badlands vince e convince - Il Box Office USA torna a sorridere nel weekend grazie a Predator: Badlands, il nuovo capitolo della famosa saga sci- Lo riporta universalmovies.it
‘Now You See Me: Now You Don't' races past ‘Running Man' to $21.3 million box-office win - dormant franchise made a surprise comeback at the weekend box office, leaving the pricey Glen Powell thriller and Predator: Badlands trailing behind ... Scrive msn.com