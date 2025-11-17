Box Office USA | Now You See Me 3 vince The Running Man insegue

Il Box Office USA del weekend 14-16 novembre è stato caratterizzato dalla presenza di due novità, ovvero Now You See Me 3 e The Running Man. Vediamo come è andata. Secondo i dati riportati da BoxOfficePro, ed in attesa dei risultati definitivi di lunedì, il botteghino nordamericano del weekend da poco passato è stato vinto da L’illusione Perfetta – Now You See Me, terzo capitolo della famosa saga legata ai celebri “ Maghi del Crimine “. La pellicola targata Lionsgate ha raccolto in tre giorni 21.3 milioni di dollari, con una media per sala che ha superato di poco i 6 mila dollari. Statistiche alla mano, quello di Now You See Me 3 ( la nostra recensione del film ) è un risultato in linea con quello del secondo capitolo (22 milioni), ma inferiore a quello del primissimo film (29 milioni). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

