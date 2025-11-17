A distanza di quasi 365 giorni da quel tragico momento durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove continua a sognare di poter presto calcare nuovamente il terreno di gioco. Resta da capire se e quando potrà tornare in campo, ma nel frattempo, in un’intervista a GQ Italia, il classe 2002 ha rivelato quale sarebbe il suo obiettivo: “ Io fra una anno spero che sarò tornato a giocare, però vediamo. Devo essere sincero, in questo momento sono contento di come sto e penso al presente, però sto lavorando per tornare a giocare”. Insieme a Bove nell’intervista era presente anche il grande amico Flavio Cobolli, che ha raccontato come ha vissuto quei momenti durante e dopo Fiorentina-Inter: “Non l’ho mai raccontato neanche ad Edoardo, credo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bove tra presente e futuro: obiettivo tornare in campo tra un anno