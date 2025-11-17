Bove presenta la legge sul primo soccorso e si commuove | L'obiettivo è tornare a giocare

La "Legge Bove" presentata oggi in Senato: "Io sono onorato che possa esserci il mio nome, ma anche emozionato e imbarazzato. Voglio tornare in pantaloncini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo #Bove pronto un nuovo disegno di legge sul primo soccorso. Il calciatore sarà presente ad una conferenza in #Senato, in cui sarà presentata una nuova legge in suo onore: l'obiettivo è la formazione al primo soccorso in Italia. https://www.ilnapolista.it/20 - facebook.com Vai su Facebook

Sarà presentata lunedì 17 Novembre al Senato la “Legge Bove” sul primo soccorso Il disegno di legge, voluto dai senatori Carlo Calenda e Marco Lombardo, è stato ideato per sensibilizzare gli italiani e migliorare la formazione sul primo soccorso nel nostr Vai su X

Bove presenta la legge sul primo soccorso e si commuove: “L’obiettivo è tornare a giocare” - La "Legge Bove" presentata oggi in Senato: "Io sono onorato che possa esserci il mio nome, ma anche emozionato e imbarazzato ... Come scrive fanpage.it

Bove si commuove alla presentazione della legge sul primo soccorso: "Un orgoglio che porti il mio nome" - Il centrocampista della Roma, vittima di un arresto cardiaco in campo il primo dicembre del 2024 quando era alla Fiorentina, intervenuto in Senato: tutti i dettagli ... msn.com scrive

È nata la 'Legge Bove' sul primo soccorso, lui: "Spero di tornare presto a giocare" - Inter, Bove è diventato nome e testimonial di una nuova legge: "Questa legge è per tante persone, per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Caro ... Riporta sport.sky.it