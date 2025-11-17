Bonus Elettrodomestici parte il click day | ecco quanto puoi davvero risparmiare
Bonus elettrodomestici 2025, il 18 novembre il click day. Scatterà domani, martedì 18 novembre, il click day del Bonus elettrodomestici 2025, il nuovo incentivo che consente uno sconto diretto in fattura fino a 200 euro per chi decide di sostituire un apparecchio vecchio e poco efficiente con un modello di nuova generazione. Le risorse, però, sono limitate: circa 50 milioni di euro, che secondo gli esperti potrebbero esaurirsi molto in fretta. A gestire la procedura sarà la piattaforma online Invitalia – PagoPA, dove gli utenti dovranno inviare la domanda tramite SPID o CIE. Come funziona il Bonus elettrodomestici 2025. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bonus elettrodomestici 2025! Scopri chi può richiederlo, come ottenere il voucher e quali elettrodomestici sono inclusi. A @vediamocitv2000 tutto quello che devi sapere per non perdere questa occasione! ?Ospite Fabrizio Premuti , Pres. Konsumer Itali Vai su X
Bonus elettrodomestici, domani il il click day: ecco i prodotti acquistabili - facebook.com Vai su Facebook
Bonus elettrodomestici 2025: da domani quasi 6000 prodotti acquistabili con lo sconto, come funziona e cosa sapere - Bonus elettrodomestici 2025: dal 18 novembre sconti fino al 30% su 6mila prodotti UE per chi sostituisce i vecchi apparecchi con modelli più efficienti. Si legge su greenme.it
Bonus elettrodomestici, click day per 6 mila prodotti: come richiederlo - Dal 18 novembre 2025 è possibile richiedere il bonus elettrodomestici partecipando al click day. Scrive businesspeople.it
Bonus elettrodomestici. Ecco il sito per fare la domanda. Si parte domani - Ecco sito e data per richiedere il contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Segnala key4biz.it