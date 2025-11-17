Bonus Elettrodomestici parte il click day | ecco quanto puoi davvero risparmiare

Bonus elettrodomestici 2025, il 18 novembre il click day. Scatterà domani, martedì 18 novembre, il click day del Bonus elettrodomestici 2025, il nuovo incentivo che consente uno sconto diretto in fattura fino a 200 euro per chi decide di sostituire un apparecchio vecchio e poco efficiente con un modello di nuova generazione. Le risorse, però, sono limitate: circa 50 milioni di euro, che secondo gli esperti potrebbero esaurirsi molto in fretta. A gestire la procedura sarà la piattaforma online Invitalia – PagoPA, dove gli utenti dovranno inviare la domanda tramite SPID o CIE. Come funziona il Bonus elettrodomestici 2025. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

